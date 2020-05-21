Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dörderli ve beşerli gruplar halinde dinamik ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA