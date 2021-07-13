Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, Macaristan milli takımından dönen Attila Szalai de katıldı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı. Nabil Dirar özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

(Ozan Buğra Koşar - Ali Yıldız/İHA)

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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