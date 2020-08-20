Fenerbahçe, hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam etti Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertliler, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, 3'erli takımlar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını 21 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanlarla sürdürecek. - DÜZCE Kaynak: İHA