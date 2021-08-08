Fenerbahçe, hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaşacak
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Fenerbahçe, hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaşacak

Fenerbahçe, hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında özel maçta yarın Giresunspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında özel maçta yarın Giresunspor ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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