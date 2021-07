Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçında Ankara'da karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni, ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşma saat 17.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti, yardımcılıklarını ise Hakan Karabalçık ve Anıl Usta yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu'ydu. Karşılaşmayı, Başkent kulübünün başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri ile sarı-lacivertlilerin yöneticileri Hüseyin Arslan, Nüket Küçükel Ezberci ve Selahattin Baki takip izledi.

Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada Nazım Sangare, 59'da Ozan Tufan, 70'te Muhammet Gümüşkaya ve 79. dakikada Zajc kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan, Gençlerbirliği'nde ise İlker Karakaş, Hüseyin Seyhan ve Metehan sarı kart gördü.İKİNCİ YARIDA FARKLI KADROLARGençlerbirliği Teknik Direktör Metin Diyadin, maça kaleci Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Dmytro Grechyshkin, Aaron Tshibola, Oleksandr Belyaev, Rahmetullah Berişbek, Kazenga LuaLua ve Sandro Lima 11'iyle başladı.Gençlerbirliği'nde ikinci yarıda, Ramazan (Dk. 57. Übeyd), Ömürcan(Dk.73 Göktuğ), Arda Kızıldağ (Dk. 67 Muhammed), Mert (Dk. 57 Serdarcan) Kerem Can (Dk. 57 Metehan), Tshibola (Dk. 57 Musa), Dmytro (Dk 79 Arda Tuzcu), LuaLua (Dk. 67 Sarp), Rahmetullah (Dk. 73 Alper), Belyaev (Dk. 57 Mustafa Seyhan), Sandro (Dk. 57 İlker) değişiklikleri oldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ise kaleci Berke Özer, Nazım Sangare, Nabil Dirar, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Samatta ilk 11'ini sahaya sürdü.İkinci yarıda ise sarı-lacivertlilerde Berke oyuna devam ederken, Nazım (Dk. 63 Zajc), Lemos (Dk. 63 Novak), Caulker (Dk. 63 Tisserand), Dirar (Dk. 46 Szalai), Ozan (Dk. 63 Muhammed), Sosa (Dk. 63 Gustavo), Caner (Dk. 63 Ferdi), İrfan Can (Dk. 63 Pelkas), Mert Hakan( Dk. 63 (Osayi-Samuel ve Samatta (Dk. 29 Serdar) değişiklikleri yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata