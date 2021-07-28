Fenerbahçe hazırlık maçında berabere kaldı

Fenerbahçe, hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe, hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Onur Öztoprak düdük çaldı. Öztoprak'ın yardımcılıklarını ise Sedat Etik ile Efe Kurtuluş üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direkktörü Vitor Pereira, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Altay, Szalai, Tisserand, Novak, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Mesut, Serdar Dursun."

Sarı-lacivertlilerin golleri 45'inci dakikada Tisserand ve 48'inci dakikada Velancia'dan geldi. PEC Zwolle'nin gollerini ise 68'inci dakikada Türk asıllı Hollandalı futbolcu Mustafa Saymak ile 82'nci dakikada Landu kaydetti. PEREIRA 3-4-3'DEN VAZGEÇMEDİFenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 4'üncü hazırlık maçında da 3-4-3 oyun sistemi ile sahaya çıktı. Perira, kalede Altay'a görev verirken, solda Novak, sağda Szalai, ortada Tisserand, sağ açıkta Osayi-Samuel, sol açıkta Ferdi, orta saha merkezinde Gustavo ve Zajc ikilisi, hücum hattında ise Pelkas, Mesut ve Serdar Dursun'u sahaya sürdü.SERDAR DURSUN'UN YERİNE VALENCIAFenerbahçe'de teknik direktör Pereira, PEC Zwolle maçının 32'nci dakikasında oyuncu değişikliğine gitti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Serdar Dursun, 32'nci dakikada yerini Valencia'ya bıraktı. Ekvadorlu futbolcu mücadelenin 48'inci dakikasında ise takımının ikinci golünü kaydetti. Copa America'da Ekvador milli takımı ile mücadele ettiği için sarı-lacivertlilerin kampına geç katılan ve ilk 3 hazırlık maçında yer almayan Valencia, PEC Zwolle karşılaşmasında ilk kez sarı lacivertli formayı giydi. İKİNCİ YARI ALTAY HARİÇ OYUNCULAR DEĞİŞTİ Sarı-lacivertlilerde, PEC Zwolle ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında kaleci Altay Bayındır haricinde diğer oyuncularda değişikliğe gidildi Teknik direktör Pereira, ikinci yarının başında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Caner Erkin'e, Mesut Özil'in yerine ise Muhammed Gümüşkaya'yı oyuna dahil etti. Portekizli teknik adam karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında ise Szalai, Zajc, Novak, Tisserand, Gustavo, Pelkas, Osayi-Samuel, Velancia'nın yerlerine Nazım Sangare, Dirar, Lemos, Caulker, Sosa, Ozan, İrfan Can, Mert Hakan'a forma verdi.MUHAMMED 22 DAKİKA SAHADA KALDIFenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya 22 dakika sahada yer aldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Muhammed, 67'nci dakikada kenara geldi. Teknik direktör Pereira, Muhammed'in yerine Sinan Gümüş'e forma verdi.TARAFTARAR TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Koronavirüs pandemisi sebebiyle uzun bir süre takımlarını tribünden destekleyemeyen sarı-lacivertli taraftarlar stattaki yerlerini aldılar. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ısınma bölümlerinde ve maç esnasında tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını destekledi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın