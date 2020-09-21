Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe – Atakaş Hatayspor maçı ilk 11'i! Fenerbahçe canlı takip Süper Lig'in başarılı iki takımı Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Hatayspor hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele Pazar akşamı ekranlarda olacak. Fenerbahçe - Hatayspor maçı canlı takip haberimizde.

Medipol Fenerbahçe - Hatayspor, Süper Lig mücadeleleriyle ekrana geliyor. Fenerbahçe ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi belli oldu. Öte yandan Fenerbahçe ile Hatayspor ilk 11'leri de ortaya çıktı. Fenerbahçe - Hatayspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Hatayspor hangi kanalda? İşte, detaylar... FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Hatayspor Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Merakla beklenen maç, 21 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da beIN Sports 1'da olacak. FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ KİM? ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem) ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem) OSMAN GÖKHAN BİLİR(2. Yardımcı Hakem) YASİN KOL(Dördüncü Hakem) KORAY GENÇERLER(VAR) ERKAN ENGİN(AVAR) FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI İLK 11 Fenerbahçe: İlk 11 1. ALTAY BAYINDIR 3. PAOLO MAURICIO LEMOS MERLADETT 6. TOLGA CİĞERCİ 7. OZAN TUFAN 13. ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA 16. FERDİ ERENAY KADIOĞLU 20. LUIZ GUSTAVO DIAS 27. THIAM MAME BABA 32. MATHIAS JATTAH NJIE JORGENSEN 77. GÖKHAN GÖNÜL 88. CANER ERKİN Hatayspor İlk 11 1. MUNIR MOHAND MOHAMEDI 5. ISAAC SACKEY 8. AABID RAYANE 10. SELİM ILGAZ 11. GÖKHAN KARADENİZ 14. PABLO RENAN DOS SANTOS 16. MESUT ÇAYTEMEL 55. YUSUF ABDİOĞLU 88. RUBEN TIAGO RODRIGUES RIBEIRO 90. STRAHIL VENKOV POPOV 92. MAME BIRAM DIOUF FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR KAÇ KAÇ? Fenerbahçe 0 - 0 Hatayspor maçta ilk yarı oynanıyor. Kaynak: Haberler.com