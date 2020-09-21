Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe – Atakaş Hatayspor maçı ilk 11'i! Fenerbahçe canlı takip
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Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe – Atakaş Hatayspor maçı ilk 11'i! Fenerbahçe canlı takip

Süper Lig'in başarılı iki takımı Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Hatayspor hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele Pazar akşamı ekranlarda olacak. Fenerbahçe - Hatayspor maçı canlı takip haberimizde.

Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe – Atakaş Hatayspor maçı ilk 11'i! Fenerbahçe canlı takip
21.09.2020 19:49 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:53

Medipol Fenerbahçe - Hatayspor, Süper Lig mücadeleleriyle ekrana geliyor. Fenerbahçe ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi belli oldu. Öte yandan Fenerbahçe ile Hatayspor ilk 11'leri de ortaya çıktı. Fenerbahçe - Hatayspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Hatayspor hangi kanalda? İşte, detaylar...

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Merakla beklenen maç, 21 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da beIN Sports 1'da olacak.

FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)

OSMAN GÖKHAN BİLİR(2. Yardımcı Hakem)

YASİN KOL(Dördüncü Hakem)

KORAY GENÇERLER(VAR)

ERKAN ENGİN(AVAR)

FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI İLK 11

Fenerbahçe: İlk 11

1. ALTAY BAYINDIR

3. PAOLO MAURICIO LEMOS MERLADETT

6. TOLGA CİĞERCİ

7. OZAN TUFAN

13. ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA

16. FERDİ ERENAY KADIOĞLU

20. LUIZ GUSTAVO DIAS

27. THIAM MAME BABA

32. MATHIAS JATTAH NJIE JORGENSEN

77. GÖKHAN GÖNÜL

88. CANER ERKİN

Hatayspor İlk 11

1. MUNIR MOHAND MOHAMEDI

5. ISAAC SACKEY

8. AABID RAYANE

10. SELİM ILGAZ

11. GÖKHAN KARADENİZ

14. PABLO RENAN DOS SANTOS

16. MESUT ÇAYTEMEL

55. YUSUF ABDİOĞLU

88. RUBEN TIAGO RODRIGUES RIBEIRO

90. STRAHIL VENKOV POPOV

92. MAME BIRAM DIOUF

FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe 0 - 0 Hatayspor maçta ilk yarı oynanıyor.

Kaynak: Haberler.com

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