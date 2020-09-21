Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı muhtemel 11'i
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Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in başarılı iki takımı Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele Pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı canlı takip haberimizde.

Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı muhtemel 11'i
21.09.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:07

Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor, Süper Lig mücadeleleriyle ekrana geliyor. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi belli oldu. Öte yandan Fenerbahçe ve Hatayspor ilk 11'leri de ortaya çıktı. Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sarı lacivertli takım, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Merakla beklenen maç, 21 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'da olacak.

FENERBAHÇE - HATAYSPORMAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk oldu. Birinci yardımcı hakem Ali Saygın Ögel, ikinci Osman Gökhan Bilir, dördüncü hakem Yasin Kol şeklinde belirlendi.

FENERBAHÇE - HATAYSPORMAÇI MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Deniz Türüç, Thiam, Michael Frey.

Hatayspor: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Mesut, Aabid, Sackey, Selim, Gökhan, Ribeiro, Diouf


Kaynak: Haberler.com

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