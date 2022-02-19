Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdiCan Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title