Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olacak

-Sarı-Lacivertli ekipte 5 eksik

-Mesut Özil'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor

-Gökhan ile Ferdi'nin sakatlığı sona erdi

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Antakya Atatürk Stadı'ndaki müsabaka 16: 00'da oynanacak. Ligde 45 puanla lider durumda olan sarı-lacivertli ekip, Hatayspor mücadelesinden de galip gelerek çıkışını sürdürmek ve 24'üncü hafta oynanacak Galatasaray maçına kayıpsız gitmek istiyor. Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları sebebiyle Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand'ın yanı sıra hafif sakatlıkları buluna Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve yeni transfer İrfan Can Kahveci, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek. MESUT ÖZİL'İN YER ALMASI BEKLENİYORFenerbahçe'de Mesut Özil'in Hatayspor mücadelesinde ilk maçına çıkması bekleniyor. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, maç eksiğinin bulunması sebebiyle bir süredir yükleme antrenmanları yapıyordu. Dün dinlendirilen Mesut Özil'in sarı-lacivertli forma ile ilk kez Hatayspor maç kadrosunda yer alması ve ilk 11 olmasa da sonradan görev alması bekleniyor.GÖKHAN İLE FERDİ'NİN SAKATLIĞI SONA ERDİSarı-lacivertli ekipte Gökhan Gönül ile Ferdi Kadıoğlu takıma dahil olacak. Uzun süredir sakatlıklığı sebebiyle görev alamayan tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül ile omzundaki platinleri alındığı için operasyon geçiren Ferdi Kadıoğlu'nun Hatayspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi durumunda iki futbolcu kadroya dahil olacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Atakaş Hatayspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Mert Hakan (Mesut Özil), Samatta"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN