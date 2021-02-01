Fenerbahçe, Hatay'da yanan ormana fidan dikti
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Fenerbahçe, Hatay'da yanan ormana fidan dikti

01.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:31
Fenerbahçe, Hatay'da yanan ormana fidan dikti

Fenerbahçe Kulübü yöneticileri, Hatay'ın Belen ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara fidan dikti.

Fenerbahçe Kulübü yöneticileri, Hatay'ın Belen ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara fidan dikti.

İssume Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Hatay Valisi Rahmi Doğan, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, yangından sonra tüm spor kulüplerinin desteğini yanlarında hissettiklerini ifade ederek, "Fenerbahçe Spor Kulübümüz, Belen'de yaşadığımız yangın felaketinde bizi yalnız bırakmadı. Bizi hiçbir spor kulübü yalnız bırakmadı, acımızı paylaştı. Bizlere binlerce fidan bağışlayarak bu kampanyaya katkıda bulundular. Bugün burada Fenerbahçe Spor Kulübü adına orman oluşturacağız, fidanları toprakla buluşturacağız. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise şunları söyledi: "Bugün buraya yönetim kurulu üyelerimiz, kaptanımız Gökhan Gönül, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı ile beraber geldik. Fazla kalabalıktan dolayı onları arabada bıraktık. 2020 yılında farklı noktalarda çıkan yangın, 3 ilçeye sıçradı, yaklaşık 60 evi ve işyerini etkiledi. 500 aile olumsuz etkilendi. Ama şimdi Türkiye olarak bir dayanışma ruhu sergileyerek yaralar sarılmaya çalışılmaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından Hatay Valisi, belediye başkanı ve Ali Koç fidanları dikerek su verdiler.

Fenerbahçe, Hatay'da yanan ormana fidan dikti
Fenerbahçe, Hatay'da yanan ormana fidan dikti
Fenerbahçe, Hatay'da yanan ormana fidan dikti
Fenerbahçe, Hatay'da yanan ormana fidan dikti
Fenerbahçe, Hatay'da yanan ormana fidan dikti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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