Harun Tekin Resmen Fenerbahçeli Oldu

Fenerbahçe, Bursaspor'dan 4 yıllığına 29 yaşındaki kaleci Harun Tekin transferini resmi sitesinden duyurdu.

Fenerbahçe, Bursaspor'dan 3+1 yıllığına renklerine bağladığı 29 yaşındaki kaleci Harun Tekin transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli ekibin resmi site üzerinden yaptığı açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde;

"Kulübümüz, Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin'i kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştır. Milli kalecimiz Harun Tekin'e hoşgeldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz."

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