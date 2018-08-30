Harun Tekin Resmen Fenerbahçeli Oldu
Fenerbahçe, Bursaspor'dan 4 yıllığına 29 yaşındaki kaleci Harun Tekin transferini resmi sitesinden duyurdu.
Fenerbahçe, Bursaspor'dan 3+1 yıllığına renklerine bağladığı 29 yaşındaki kaleci Harun Tekin transferini resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli ekibin resmi site üzerinden yaptığı açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde;
"Kulübümüz, Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin'i kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştır. Milli kalecimiz Harun Tekin'e hoşgeldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz."
YORUMLAR (6)
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Harcamaya devamCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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allaha şükür volkan demirel ayısından kurtuldukCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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aziz behich satıldı-harun gitti bu hafta bursanın içinden geçmeliyızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yolun acik olsun Kaptan Sen Adam gibi Adamsın..Ali Ay ve yönetimi düşün artık bu takımın yakasından ..!!Cevap Yaz 5 Yayından KaldırNİLÜFER: Hayırlı uğurlu olsun kaptan4 Yayından Kaldır