Fenerbahçe-GZT Giresunspor maçının ardından

Pereira: Çok zor bir maçtı

"Birkaç maçtır galibiyet alamadık ve tekrar durumu tersine çevirmek kolay değildi"

Hakan Keleş : Erken gol biraz oyun düzenimizi bozdu

MUSTAFA AKIN/İSTANBUL,- Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mücadelede 2-1 olduktan sonraki kısımda kontrolü kaybettiklerini ifade ederek, "Çok zor bir maçtı çünkü sık maç oynadığımız periyottayız. Birkaç maçtır galibiyet alamadık ve tekrar durumu tersine çevirmek kolay değildi. Muhakkak kazanmamız gerekiyordu. Maç 2-1 olduktan sonra kontrolü kaybettik, bunu doğal karşılıyorum skoru koruma içgüdüsüyle. Şu an içinde bulunduğumuz durumda sonuç odaklı davranıyoruz. Sakatlık yaşamış oyuncularımız var, onların dönmesini bekliyoruz. Onlar döndüğünde daha fazla opsiyonumuz olacak. Bugün önemli olan takımımın gösterdiği ruhtu" dedi.

Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır hakkında görüşleri sorulan Hakan Keleş, "Cüneyt Çakır'a söyleyecek bir şey yok. Maçın atmosferinde oluşan şeyler oyuna etki etmedi. Türkiye'nin değil dünyanın en iyi hakemlerinden birisi. Kararları biz yanlış görürüz o doğru görmüştür. Bilerek hata yaptığını düşünmüyorum. O arada da bizim itirazlarımız oluyor" ifadelerini kullandı.