Fenerbahçe-GZT Giresunspor maçının ardından

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, baskılı bir oyun oynadıklarını ancak mağlup olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Keleş, kötü bir fikstürle lige girdiklerini ve erken golün morallerini bozduğunu belirtti.

Golün ardından oyunu toparladıklarını dile getiren Keleş, penaltıyı atmaları halinde oyunun kendilerine döneceğini ancak bunun gerçekleşmediğini aktardı.

Bireysel hata sonucunda farkın 2'ye çıktığını anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Buraya kötü bir fikstürle geldik. Fikstürün bundan sonra bize döneceğini düşünüyorum. Baskılı oyunumuzu sonuca yansıtamadık. Buradan beraberlik alabilirdik ama olmadı. Oyun olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Giresunspor'a 'düştü' gözüyle bakmak için çok erken. İyi kadro kurduk, biraz sıkıntı yaşadık. Bu bölümde Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile oynadık. Fikstür dezavantajı yaşadığımızı düşünüyorum. Bundan sonra fikstür bize dönüyor. İç sahada galibiyet, dış sahada alacağımız puanlarla düzelecek. Bizim için lig bundan sonra başlıyor."