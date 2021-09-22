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Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçına hazır

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 18.00'da ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.


Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçına hazır

Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçına hazır

Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçına hazır

Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçına hazır

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Haber: Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçına hazır - Haberler Spor
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