Fenerbahçe günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi

Yeni sezona Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlanan Fenerbahçe, günün ilk çlaışmasını sabah saatlerinde yaptı.

Yeni sezona Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlanan Fenerbahçe, günün ilk çlaışmasını sabah saatlerinde yaptı.

Salonda ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde ilk 15 dakikası basına açık yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı