Fenerbahçe günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi

Fenerbahçe günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezona Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlanan Fenerbahçe, günün ilk çlaışmasını sabah saatlerinde yaptı.

Yeni sezona Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlanan Fenerbahçe, günün ilk çlaışmasını sabah saatlerinde yaptı.

Salonda ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde ilk 15 dakikası basına açık yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.


Fenerbahçe günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi
Fenerbahçe günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi
Fenerbahçe günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi
Fenerbahçe günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bir anda antrenmanı durduran Vitor Pereira, öğrencilerine nasihat verdi
Bir anda antrenmanı durduran Vitor Pereira, öğrencilerine nasihat verdi
Ali Koç'a ayrılmak istediğini ileten Volkan Demirel'e izin çıkmadı
Ali Koç'a ayrılmak istediğini ileten Volkan Demirel'e izin çıkmadı
Değişen yabancı kuralı ve limitler nedeniyle kulüpler büyük sıkıntıya girdi
Değişen yabancı kuralı ve limitler nedeniyle kulüpler büyük sıkıntıya girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Özçivit İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Erol Bulut Abdullah Avcı Aykut Kocaman Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 13:04:07. #1.14#

title