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Fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını yaptı.

08.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:59
Fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

İkinci yarı hazırlıklarını 'te sürdüren , günün ilk antrenmanını yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra sarı-lacivertli futbolcular iki gruba ayrıldı. Bir grup futbolcu top kapma ve pas çalışması, diğer grup ise topsuz taktik organizasyonları yaptı.

Fenerbahçe'de kampa dahil olan Luiz Gustavo, Jailson ve Mauricio Isla antrenmanda yer alırken, kaptan Emre Belözoğlu'nun ise öğleden sonra Antalya'ya gelerek takıma katılacağı öğrenildi.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını akşam saatlerinde basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


Kaynak: DHA
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