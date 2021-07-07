Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi
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Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi

Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ilk antrenmanını salonda yaptı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ilk antrenmanını salonda yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanının ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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