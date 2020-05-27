Fenerbahçe günün ikinci antrenmanını yaptı Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti. Kulübün açıklamasına göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, günü çift antrenmanla geçirdi. Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan akşam antrenmanı, 2 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, 31 Mayıs'a kadar Riva'da kamp yapacak. Kaynak: AA