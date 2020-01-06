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Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını yaptı

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek ilçesinde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını yaptı.

06.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:22
Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını yaptı

İkinci devre hazırlıklarını 'nın ilçesinde sürdüren , günün ikinci antrenmanını yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki günün ikinci antrenmanı saat 18.00'de yoğun yağış altında gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Sarı lacivertliler, ikinci devre hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.


Kaynak: DHA
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