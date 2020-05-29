Fenerbahçe, günün çift antrenmanla tamamladı Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, lige TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Saat 18.30'da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar aladan gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA