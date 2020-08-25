Fenerbahçe, günü tek idmanla tamamladı Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dayanıklılık koşularıyla devam eden idmanın pas ve çift kalenin ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Kaynak: AA