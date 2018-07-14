Fenerbahçe, İsviçre Kampında Günü Tek İdmanla Tamamladı

Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Lozan kentinde kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktörü Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas organizasyonları çalışan futbolcular, yine dar alanda gerçekleştirilen minyatür kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.