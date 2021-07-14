Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı
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Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Yeni sezon için çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü tek idmanla tamamladı. Sarı-lacivertli oyuncular, saat 16.45'te salonda yaptıkları ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından sahaya geçti. Futbolcular burada çabukluk çalışmalarının sonrasında 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı
Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı
Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı
Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı
Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı
Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı
Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı
Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı
Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

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