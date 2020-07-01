Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı Süper Lig'in 30'uncu haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışması yapan oyuncular, dar alanda çift kale maçla antrenmana devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA