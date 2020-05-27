Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı Fenerbahçe, lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, günü çift antrenmanla tamamladı.

Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan akşam idmanı, 2 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sraı-lacivertliler, 31 Mayıs'a kadar Riva'da kamp yapacak.

Kaynak: DHA