Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı
Fenerbahçe, lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.
27.05.2020 21:16 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:19
Fenerbahçe, lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, günü çift antrenmanla tamamladı.Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan akşam idmanı, 2 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Sraı-lacivertliler, 31 Mayıs'a kadar Riva'da kamp yapacak.
Kaynak: DHA