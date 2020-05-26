Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, günü çift idmanla noktaladı.
26.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:00
Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, günü çift idmanla noktaladı.
TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertli takım, akşam antrenmanına koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 4 takım halinde dar alanda bitiricilik çalışması üzerinde durdu.Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 31 Mayıs'a kadar Riva'da sürdürecek.
Kaynak: DHA