Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, günü çift idmanla noktaladı.

Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, günü çift idmanla noktaladı.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertli takım, akşam antrenmanına koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 4 takım halinde dar alanda bitiricilik çalışması üzerinde durdu.Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 31 Mayıs'a kadar Riva'da sürdürecek.

Kaynak: DHA