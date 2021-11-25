Fenerbahçe gruptan çıkar mı, grupta 1. veya 2. olabilir mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin gruptan çıkma olasılığı var mı? D grubu puan durumu!

Temsilcimiz Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 5. maçını oynayacak. Şuanda grupta 3. sırada yer alıyor. Vatandaşlar ise Fenerbahçe gruptan 1. çıkabilir mi? Fenerbahçe gruptan kaçıncı çıkacak? Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri nelerdir? Bu maçı kazanırsak gruptan çıkar mıyız? sorularının cevaplarını merak ediyor. Sizler için kısaca bir analiz yaptık. İyi okumalar dileriz...

FENERBAHÇE GRUPTA KAÇINCI SIRADA? KAÇ PUANDA?

Temsilcimiz Fenerbahçe grupta 5 puanla 3. sırada bulunuyor. Şuana kadar toplam 4 maç oynandı. Geriye 2 maç kaldı.

D Grubu puan durumu:

Eintracht Frankfurt : 10 puanda

Olympiakos : 6 puanda

Fenerbahçe : 5 puanda

Royal Antwerp : 1 puanda

FENERBAHÇE BUGÜN KİMLE OYNAYACAK?

Bugün Fenerbahçe, Olympiakos ile karşılaşacak. Eğer temsilcimiz bu maçı kazanırsa 8 puana çıkacak.

FENERBAHÇE'NİN GRUPTAN ÇIKMA OLASILIKLARI NEDİR? FB GRUPTA İLK 2 SIRAYA ÇIKAR MI?

İlk olarak Fenerbahçe grupta 5 puanla 3. sırada yer alıyor. Temsilcimiz FB grubu 1. bitirme ihtimali çok düşük olsa da 2. sırada bitirebilir. Şimdi tüm olasılıklara bakalım.

- Bugün Fenerbahçe 2. sırada bulunan Olympiakos ile karşılaşacak. Eğer temsilcimiz Fenerbahçe bugün Olympiakos'u yenerse 8 puanla 2. sıraya yükselecek. Olympiakos ise 6 puanla 3. sırada yer alacak. Fakat son maçımız grup 1. si E. Frankfurt ile olacak. Olympiakos ise R. Antwerp ile yapacak. Olympiakos büyük ihtimalle Antwerp'i yenebilir fakat biz son maçta Frankfurt ile berabere kalırsak puanları eşitlemiş oluruz ve ikili averajla Olympiakos bizi geçebilir. Çünkü ilk maçı 3-0 kaybetmiştik. Eğer bugünkü maçı 3 ve daha fazla farkla yenersek bu durumda anlattığımız ihtimale karşı grubu 2. sırada bitirebiliriz.

- Eğer bugün Fenerbahçe yenilirse maalesef gruptan çıkamayacağız. Yani bu maçta en kötü berabere kalmamız gerekiyor. Çünkü yenilirsek Olympiakos 9 puanda olacak. Haliyle geriye son 1 maç kalıyor. Son maçı kazansak bile biz 8 puana çıkacağız. Bu bakımdan bugünkü maçta en kötü beraberlik şarttır.

- Eğer bugün berabere kalırsak tüm olasılıklar son maça kalıyor. Eğer bugün berabere kalıp diğer hafta Olympiakos yenilirse ve biz de Frankfurt'u yenersek gruptan çıkarız.

Şimdilik gruptan çıkma olasılıkları için erken de olsa temsilcimiz Fenerbahçe'nin hala gruptan çıkma şansı bulunmaktadır. Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar diliyoruz.

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