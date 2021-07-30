Fenerbahçe, Greuther Fürth maçına hazır
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Fenerbahçe, Greuther Fürth maçına hazır

Fenerbahçe, Greuther Fürth maçına hazır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Saat 09.30'da ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Almanya'nın Greuther Fürth takımıyla bir hazırlık maçı yapacak.


- İstanbul
Fenerbahçe, Greuther Fürth maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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