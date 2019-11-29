Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

29.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:30

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacağı maç öncesi son idmanını yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Oyuncular, üç grup halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Öte yandan, Max Kruse ve Vedat Muric'in takımla birlikte çalıştıkları, Mevlüt Erdinç'in ise özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA