Eda Erdem'e plaket verildi
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Eda Erdem'e plaket verildi

21.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 21.02.2021 19:41
Eda Erdem'e plaket verildi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'a plaket verildi.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'a plaket verildi.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Göztepe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'a plaket verildi. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilen Eda Erdem'e plaketi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç takdim etti.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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