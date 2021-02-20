Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde ağırlayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Sarı-lacivertliler, yarın akşam oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı