Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır
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Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır

20.02.2021 19:20 | Son Güncelleme: 20.02.2021 19:24
Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde ağırlayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde ağırlayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Sarı-lacivertliler, yarın akşam oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.


Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır
Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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