Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır
Fenerbahçe, Göztepe ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 30'uncu hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
03.07.2020 21:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:43
Fenerbahçe, Göztepe ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 30'uncu hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı lacivertli ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Kaynak: DHA