Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır Fenerbahçe, Göztepe ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 30'uncu hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Göztepe ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 30'uncu hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı lacivertli ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Kaynak: DHA