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Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın İzmir'de Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

29.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:36
Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın 'de Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Max Kruse ve Vedat Muriç de takımla birlikte idmana çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.30'daki idman; ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli futbolcular ardından 3'erli gruplar halinde 5'e 2 pas çalışması  yaptı. Antrenman çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Fenerbahçe'de tedavileri süren oyunculardan Max Kruse ve Vedat Muriç de antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalışma gerçekleştirdi.Bugünkü idmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, saat 16.30'da uçakla İzmir'e hareket edecek.

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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