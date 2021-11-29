Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek. - İSTANBUL

Grup liderliği, Süper Lig'e havlu attıracak! Avrupa'nın Galatasaray'a faturası çok ağır oldu

Grup liderliği, Süper Lig'e havlu attıracak! Avrupa'nın Galatasaray'a faturası çok ağır oldu

 Galatasaray'da Yeni Malatya beraberliği sonrası hedefte hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum

Galatasaray'da Yeni Malatya beraberliği sonrası hedefte hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum

 Aslan, Süper Lig'de kayıp! Galatasaray'da kötü gidiş Yeni Malatyaspor karşısında da sürdü

Aslan, Süper Lig'de kayıp! Galatasaray'da kötü gidiş Yeni Malatyaspor karşısında da sürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title