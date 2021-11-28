Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda, çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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