Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından pas çalışması yaptığı aktarıldı. Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Altay Bayındır, Mesut Özil ve Enner Valencia'nın günü tedavi programlarıyla tamamladığı duyuruldu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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