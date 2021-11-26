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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından pas çalışması yaptığı aktarıldı. Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Altay Bayındır, Mesut Özil ve Enner Valencia'nın günü tedavi programlarıyla tamamladığı duyuruldu.

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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