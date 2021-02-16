Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

16.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:26
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pas yaparak devam eden idmanın dar alanda gerçekleştirilen oyunlar ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan ve bir süre önce saha çalışmalarına başlayan Dimitris Pelkas'ın takımla çalıştığı kaydedildi.

Sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin ise bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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