Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü salonda yapıldı.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, pas ile top kapma çalışmasının ardından kuvvet ve dayanıklılık koşusuyla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA