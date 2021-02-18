Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

18.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:43
Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

 Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, top kapma çalışmalarıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Gustavo, Novak ve İrfan Can Kahveci takımdan ayrı özel program dahilinde hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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