Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

17.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:21
Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 21 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 21 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sürdü; bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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