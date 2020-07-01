Fenerbahçe Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
01.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:11
Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA