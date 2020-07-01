Fenerbahçe Göztepe hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL Kaynak: İHA