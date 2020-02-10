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Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG Kırklarelispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

10.02.2020 20:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:30
Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

, Ziraat çeyrek final rövanşında yarın TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG 'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: AA
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