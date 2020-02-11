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Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır!

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

11.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:48
Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır!

'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.


Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.


Kaynak: Hürriyet

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