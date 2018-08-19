Fenerbahçe Giuliano'yu Kap'a Bildirdi
Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Giuliano'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr FC'ye transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.
Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Giuliano'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr FC'ye transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin Sambacı'nın transferiyle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
(İHA)