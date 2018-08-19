Fenerbahçe Giuliano'yu Kap'a Bildirdi

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Giuliano'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr FC'ye transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin Sambacı'nın transferiyle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

(İHA)