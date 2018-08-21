Fenerbahçe, Giuliano'dan Sonra Valbuena'yı da Suudi Arabistan Ekibine Satmak İstiyor

Fenerbahçe bir yandan takıma oyuncu kazandırmak isterken bir yandan da elden çıkaracağı isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

DIRAR DA LİSTEDE

Phillip Cocu'nun istemediği Mathieu Valbuena için Damien Comolli'nin Suudi Arabistan ekipleriyle sürekli temasta olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Giuliano ve Valbuena'dan gelecek parayı transfere yatıracağı öğrenildi.

Fenerbahçe, Faslı kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı da takımdan göndermek için gün sayıyor.