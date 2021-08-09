SPOR Fenerbahçe, Giresun'da
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SPOR Fenerbahçe, Giresun'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Fenerbahçe, Giresun'daMustafa KIRLAK / PİRAZİZ, (Giresun), (DHA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 20.00'de GZT Giresunspor ile oynayacağı hazırlık maçı için Giresun'a geldi.

SPOR Fenerbahçe, Giresun'da

Mustafa KIRLAK/ PİRAZİZ, (Giresun), (DHA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 20.00'de GZT Giresunspor ile oynayacağı hazırlık maçı için Giresun'a geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ligin başlamasına sayılı günler kala Giresunspor ile oynayacağı hazırlık maçı için Giresun'a geldi. Sarı-lacivertli ekip, özel uçakla İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Kafileyi burada Fenerbahçeli taraftarlar karşılayarak, futbolcularla fotoğraf çekindi. Fenerbahçe, daha sonra karayoluyla konaklayacağı otele geçti. Maç saatine kadar otelde dinlenecek olacak sarı-lacivertliler, saat 18.00'de karşılaşmanın oynanacağı Giresun Çotanak Spor Kompleksi'ne hareket edecek.

SPOR Fenerbahçe, Giresun'da
SPOR Fenerbahçe, Giresun'da
SPOR Fenerbahçe, Giresun'da
SPOR Fenerbahçe, Giresun'da
SPOR Fenerbahçe, Giresun'da
SPOR Fenerbahçe, Giresun'da
SPOR Fenerbahçe, Giresun'da
SPOR Fenerbahçe, Giresun'da
SPOR Fenerbahçe, Giresun'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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