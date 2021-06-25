Fenerbahçe Genel Kurulu'nda gerginlik

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı. Bir grup kongre üyesi arasında tartışma çıktı.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda tartışma yaşandı. Üyelerin yıllık aidatlarının oylandığı sırada bir grup kongre üyesine, başka bir grup kongre üyesinin 'Bedavacılar' demesi üzerine tansiyon yükseldi. Olaylara güvenlik görevlileri müdahale ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olay yerine gelerek kongre üyelerini sakinleştirdi.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı