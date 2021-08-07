Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden 17 yaşındaki futbolcu Emir Ortakaya'yı transfer etti
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Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden 17 yaşındaki futbolcu Emir Ortakaya'yı transfer etti

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden 17 yaşındaki futbolcu Emir Ortakaya'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin 17 yaşındaki futbolcusu Emir Ortakaya'yı kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin 17 yaşındaki futbolcusu Emir Ortakaya'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, stoper mevkisinde forma giyen genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda futbol A takımımızın kadrosuna aday olmak üzere futbol akademimize katılmıştır. Emir Ortakaya'nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle Gençlerbirliği Kulübüne katıldı. Emir Ortakaya'ya çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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