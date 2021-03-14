Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ardından
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Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ardından

14.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 21:50
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ardından

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özcan Bizati, tuttuğunu bırakmayan bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özcan Bizati, tuttuğunu bırakmayan bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bizati, göreve başlayalı çok kısa bir süre olduğunu hatırlattı.

Önemli bir galibiyet elde ettiklerine değinen Bizati, şunları kaydetti:

"Takımımızın mental olarak iyi hazırlanması, direnç göstermesi gereken bir maçtı. Bundan sonra her rakibimiz için aynısını yapmamız lazım. Tuttuğunu bırakmayan bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra Gençlerbirliği'ne yakışan bir ruh olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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